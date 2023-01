Bereits seit über einem Jahr ist Windows 11 erhältlich, welches bei den Nutzern bisher aber nur in einem überschaubaren Rahmen nachgefragt wird. Noch immer ist Windows 10 mit einigem Abstand das beliebteste Betriebssystem. Allerdings wurde der schrittweise Abschied des Vorgängers längst in die Wege geleitet.Bereits jetzt steht fest, dass der Support für Windows 10 im Jahre 2025 enden sollen. Schon in diesem Jahr stellt Microsoft (US5949181045) nun den Verkauf neuer Lizenzen ein. Direkt bei dem Software-Hersteller selbst gibt es fortan also nur noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...