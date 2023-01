Rotterdam (www.anleihencheck.de) - Mit steigendem Rezessionsrisiko dürfte auch die Streuung der Renditen an den Finanzmärkten zunehmen, so die Experten von ROBECO.Das lasse die Credit-Experten von ROBECO mit einer größeren Ausfallquote bei Unternehmensanleihen geringerer Bonität rechnen, während das obere Ende des Marktspektrums von einer Flucht in Qualität profitieren könnte. Strategien, die verstärkt auf höhere Bonität ausgerichtet seien, würden daher bei Victor Verberk, Sander Bus und Jamie Stuttard punkten. Im neuen Quartalsausblick mahne das Trio zur Geduld: "Wir könnten den Höhepunkt der Zinssorgen und der Zinsschwankungen erreicht haben, aber die Credit-Märkte dürften volatil bleiben. Sehr wahrscheinlich bieten sich im Jahr 2023 bessere Einstiegsgelegenheiten." ...

