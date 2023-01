Schon im Jahr 2019 reichte Prevent in den USA, präziser in Detroit, eine Klage gegen den Volkswagen-Konzern ein. In jener beschwerte sich der Zulieferer über eine ungerechte Behandlung, oder im Wortlaut "unerlaubte, wettbewerbswidrige Taktiken". Viel geworden ist aus dem Ganzen nicht. Rund zwei Jahre später wurde die Klage mit Verweis auf fehlende Zuständigkeiten abgewiesen.Wie die "WirtschaftsWoche" berichtet, versucht Prevent sich nun abermals an einer solchen Klage, die sich im Kern auf kaum bis gar nicht verändert zu haben ...

