Aurelius wird den m:access der Börse München verlassen. Künftig will man in einem Freiverkehr notieren. Noch ist unklar, an welcher Börse dies geschehen soll. Begründet wird der Schritt unter anderem mit geringeren Kosten. Die Reaktion des Marktes war eindeutig, der Kurs gab deutlich nach. Viele Investoren fürchten, dass sich die Transparenz bei Aurelius ...

Den vollständigen Artikel lesen ...