Großer Wochenausblick - Aktuelle Analysen für Indizes (DAX, Dow, Nasdaq), Gold, EUR/USD und Aktien (Netflix, Tesla

Zum Wochenstart blicken wir auf die Richtungssuche im DAX, die sich nun auch direkt am Montag über der 15.000er-Marke erkennen lässt. nach einem positiven Start fiel der Markt sehr schnell um über 100 Punkte zurück und schloss das GAP zum Freitags-Wochenausklang auf Xetra-Basis. Was lässt sich daraus schon ableiten?

Damit hat der DAX sich dennoch besser als die US-Börsen in diesem Jahr entwickelt. Selbst in der Vorwoche, wo der Dow Jones im Minus abschloss und nur der Nasdaq ein Plus verzeichnete. Alle großen US-Indizes schauen wir uns ebenfalls im Chartbild an und skizzieren, wie sich der Abwärtstrend im marktbreiten S&P500 weiter nach unten schiebt. Damit ist nicht mehr rein die 4.000er-Marke spannend, sondern auch der Bereich knapp darunter.

In der Zwischenzeit legte Gold weiter und und auch der Euro zum Dollar. Wie hängt dies zusammen und was ist daraus abzuleiten?

Danach kamen wir auf den Aktienbereich ausführlich zu sprechen und dabei auf Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq. Goldman Sachs stach negativ hervor, diese Aktie war aber bereits am Freitag als Thema in unserem Marktüberblick.

Wir nahmen uns daher den Gewinner im Dow Jones zunächst vor, die Walt Disney Aktie. Nach 6 Wochen Anspielzeit bei Avatar2 in den Kinos kann ein erstes Fazit gezogen werden. Der Film ist noch nicht so erfolgreich wie der vor 13 Jahren in die Kinos gekommene erste Teil, aber er spielte schon mehr als eine Milliarde US-Dollar ein. Ein dritter Teil ist kommendes Jahr geplant und weitere Teile sollen folgen.

Zudem zog Disney etwas im Fahrwasser der Netflix-Zahlen an, die hier als Vorreiter und Marktführer beim Sektor Streaming auf 241 Millionen Abonnenten blicken können. Auch dort spielt das Angebot an Inhalten eine große Rolle. Auf einen Blockbuster gehen wir direkt ein und bewerten nun auch das Chartbild, welches im Aufwärtstrendkanal durchaus an seine Grenzen stoßen könnte.

Dritter Wert war die Tesla-Aktie. Eine Gegenbewegung auf die Verluste vom Jahresstart ist erfolgt. In der Erfolgsspur ist die Aktie aber noch nicht zurückgekehrt. Aus diesem Grund ist vor den Quartalszahlen, die am Mittwoch vermeldet werden, noch einmal Vorsicht angesagt.

Ebenfalls vor Zahlen, aber schon technisch über den mittelfristigen Durchschnittslinien notiert die ASML-Aktie. Der Halbleiterhersteller profitiert auch von den positiven Aussichten bei Nvidia und kann sich vom Jahrestief im Sommer aus betrachtet um über 50 Prozent erholen. Genau darüber sprechen wir mit Roland Jegen und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Roland Jegen und Andreas Bernstein analysieren somit mehrere Indizes, Währungen, Rohstoffe und Aktien.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!

