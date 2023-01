Aktuell sprudelt bei BP dank der anhaltend hohen Öl- und Gaspreise die Kasse. Doch der Vorstand der Briten weiß, dass man sich in den kommenden Jahren auf eine Zukunft einstellen muss, in der die Bedeutung von fossilen Energieträgern deutlich schrumpfen wird. Daher nahm der Konzern zuletzt zahlreiche Projekte in Angriff, eines davon in Deutschland.So will der Tankstellenbetreiber Aral, eine Tochter von BP, will mit einem Korridor von E-Ladestationen an Autohöfen die Elektrifizierung im Lkw-Verkehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...