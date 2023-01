Der US-amerikanische Händler von Spezial-Chemikalien und -Inhaltsstoffen UNIVAR SOLUTIONS gibt den Kauf des türkischen Mitbewerbers Kale Kimya bekannt, der als Distributeur auf ein umfangreiches Sortiment (in den Bereichen Personal Care bis Industrial Cleaning) fokussiert ist. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit Sitz in Istanbul (gegründet 1975) spezielle Laborkapazitäten an. Unter Hinweis auf die üblichen kartellrechtlichen Eventualitäten geht UNIVAR davon aus, die Übernahme innerhalb des ersten Quartals zu realisieren.



Eine Übernahme des US-Unternehmens durch die deutsche BRENNTAG SE war kürzlich am Widerstand von BRENNTAG-Aktionären gescheitert.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



