Exxon Mobil - Die Aktien des Öl-Multis sind weiterhin aussichtsreich!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: XOM ISIN: US30231G1022



Rückblick: ExxonMobil ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Dabei ist der Öl-Multi sowohl im Up- als auch im Downstream-Geschäft tätig. Von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über deren Vermarktung bis hin zur Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und anderen Chemieprodukten, ist Exxon ist in rund 50 Ländern aktiv tätig. Die Aktie profitiert von den hohen Preisen für Öl- und Gas.

Meinung: Auch wenn wir auf eine Energiewende zusteuern, werden uns fossile Brennstoffe noch einige Jahre begleiten. Viele Produkte auf Erdölbasis sind immer noch kaum wegzudenken. Das flüssige Gold findet sich in fast allen Produkten unseres täglichen Lebens wieder. Obwohl bereits 2022 das Thema Energie an den Börsen gespielt wurde, könnte sich dieser Trend auch im heurigen Jahr fortsetzen. Goldman Sachs geht davon aus, dass die Ölpreise in diesem Jahr stark von der Wiedereröffnung Chinas profitieren werden. Die Aktie von Exxon steht kurz davor auf ein neues 52-Wochenhoch zu ziehen.

Chart vom 20.01 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 113.39 USD



Setup: Bei einem Breakout über die Trendlinie könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung ließe sich unterhalb des EMA-20 vornehmen.

Meine Meinung zu Exxon Mobil ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in XOM



