BURLINGAME (IT-Times) - Der kalifornische Elektrofahrzeug-Produzent Proterra hat im Rahmen einer Neuausrichtung des Unternehmens Massenentlassungen und die Schließung eines Werks angekündigt. Proterra Inc. (Nasdaq: PTRA) gab am 20. Januar 2023 bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...