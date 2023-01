DJ PTA-Adhoc: Wacker Chemie AG: WACKER veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022

München (pta/23.01.2023/14:51) - Die Wacker Chemie AG (WACKER) erwartet nach ihren aktuellen Abschätzungen für das Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwa 2,1 Mrd. EUR bei einem Umsatz von etwa 8,2 Mrd. EUR. Damit hat das Unternehmen wie erwartet neue Bestwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt. Das EBITDA des Gesamtjahres liegt damit am unteren Ende der aktuellen Prognose und der Markterwartungen. Das EBITDA des 4. Quartals 2022 liegt nach vorläufigen Berechnungen mit 360 Mio. EUR voraussichtlich um 14 Prozent unter den durchschnittlichen aktuellen Markterwartungen von 420 Mio. EUR (Quelle: Vara Research, 20.01.2023). Im 4. Quartal hat, wie in der gesamten chemischen Industrie, der Bestandsabbau der Kunden einen erkennbaren Einfluss auf den Umsatz und das Ergebnis von WACKER gehabt. Vor allem machte sich das im Siliconegeschäft bemerkbar. Zusätzlich ist die Binnennachfrage in China auf Grund der pandemiebedingten Restriktionen unter ihrem Potential geblieben. Das hat außerhalb von China zu zunehmendem Importdruck und sinkenden Preise geführt. Die Preise für Spezialitäten sind dagegen weitgehend stabil geblieben.

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 wird WACKER am 14. März 2023 vorlegen.

