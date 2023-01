Die Aktienmärkte in New York bauen zum Wochenbeginn ihre am Freitag erzielten Kursgewinne aus, wenngleich mit einer geringeren Dynamik. Der Dow Jones steigt 30 Minuten vor Beginn des Präsenzhandels um 0,2 Prozent, für den Nasdaq Composite geht es um 0,3 Prozent nach oben. In der laufenden Woche werden weitere Tech-Schwergewichte wie Microsoft und Tesla Geschäftszahlen melden. Aktuell überwiegt die Hoffnung, dass die negativen Entwicklungen bereits eingepreist sind und Überraschungspotenzial besteht. ...

