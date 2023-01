Mit dem Rücksetzer am Gesamtmarkt hat auch die Aktie von Vitesco eine Verschnaufpause eingelegt. Knapp unterhalb des Rekordhochs setzte beim Autozulieferer eine erste Konsolidierung ein. Zu Wochenbeginn gibt es nun aber wieder Rückenwind von Analystenseite, die UBS hat das Kursziel angehoben.Analyst Patrick Hummel hat in einer neuen Branchenstudie die Auswirkungen des sich angesichts der Tesla-Preissenkungen anbahnenden Preiskampfes in der Autoindustrie untersucht. Diese seien ein "Sturm" für die ...

