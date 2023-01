ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental angesichts des von Tesla initiierten Preiskampfs im Bereich Elektro-Fahrzeuge auf "Neutral" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Dieser sich nun bahnbrechende Preiskampf in der europäischen und US-amerikanischen Autoindustrie sei wie ein "Sturm" für die Hersteller, während Zulieferer eher sichere Häfen seien, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Reifenproduzenten scheine der kurzfristig negative Ausblick eingepreist zu sein./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 08:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2023 / 08:20 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

