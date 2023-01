Alle Aktien des deutschen Leitindex im Check. Heute: Deutsche Börse. Geht der Aufwärtstrend der Aktie ungehindert weiter? Und ist die Aktie jetzt noch ein Kauf? Die Deutsche Börse ist nicht mehr allzu weit von ihrem All-Time-High entfernt, auch wenn die Welt von Problemen nur so strotzt. Wer 2001 in das Papier des Handelsplatzes investiert hätte, der stünde heute mit 1.000 Prozent an Rendite da. Doch kann der Aufwärtstrend so weitergehen? Wenn der ...

