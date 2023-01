Schnäppchenjagd im E-Autosektor. Neue Kunden greifen diese Tage offenbar vor allem beim Model Y zu, während das in die Jahre gekommene Model 3 an Glanz verliert.Preissenkungen von rund 20 Prozent bei einzelnen Modellen sollen die Nachfrage nach Tesla-Elektroautos in Schwung bringen. Und tatsächlich: Vereinzelt scheinen die Bestellungen wieder an Fahrt zu gewinnen. Doch beim bereits 2016 gestarteten Model 3 steigt laut der Statistik von MattJung die Anzahl der noch unverkauften Autos bereits wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...