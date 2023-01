Die US-Börsen starten am Montag freundlich in den Handel. Während der Dow Jones moderat zulegt, sind die Kursgewinne bei den Tech-Aktien deutlich größer. Der Nasdaq 100 legt mehr als 1,5 Prozent zu und wird vor allem von den starken Halbleiter-Aktien beflügelt. Zudem wächst die Hoffnung auf langsamere Zinsschritte der Fed.Laut einem Bericht des Wall Street Journal könnte die Fed schon im Frühjahr eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegen. Bereits am Freitag hatte Fed-Direktor Christopher Waller ...

