Das chinesische Neujahrsfest am gestrigen Sonntag war der Auftakt einer Feiertagswoche im Reich der Mitte. Von der Partystimmung anstecken lassen könnte sich dabei auch der Bitcoin, der um diese Jahreszeit in der Vergangenheit stets zugelegt hat. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die Digitalwährung in China eigentlich verboten ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...