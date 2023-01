Der chinesische Automobilkonzern BYD hat jüngst einen weiteren Auftrag aus Spanien an Land gezogen. Statt seiner schnitten Elektroautos, mit denen die Chinesen das Model 3 und Model S von Tesla herausfordern - geht es dabei jedoch um die Elektrobusse von BYD. Diese sollen zukünftig in einem Vorort von Madrid zum Einsatz kommen. Die Aktie bahnt sich derweil ihren Weg weiter nach oben.Konkret erhielt BYD in der vergangenen Woche einen Auftrag über die Lieferung von 15 Elektrobussen. Diese wurden von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...