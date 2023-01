Yakima, Washington (ots/PRNewswire) -Yakima Chief Hops (YCH), ein globaler Hopfenlieferant, der sich zu 100 % im Besitz von Erzeugern befindet, und New Zealand Hops Ltd. (NZ Hops), die einzige Erzeugergenossenschaft in Neuseeland, sind eine globale Partnerschaft eingegangen. Dies ist ein entscheidender Moment in der Hopfenindustrie, da zwei Organisationen, die ähnliche Werte wie die Führung durch die Erzeuger selbst teilen, die Spielregeln ändern, indem sie sich auf den wichtigsten Aromahopfenmärkten der Welt sichtbar machen, um Brauereien auf der ganzen Welt mit hervorragend schmeckendem und aromatischem Hopfen zu beliefern. YCH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Brauereien und Hopfenerzeuger miteinander in Kontakt zu bringen, und freut sich, dass Brauereien auf der ganzen Welt diese Verbindungen nicht nur mit den Hopfenerzeugern des pazifischen Nordwestens [der USA], sondern auch mit denen aus Neuseeland aufnehmen können.YCH wurde mit dem Ziel gegründet, Hopfenanbaubetriebe in Familienbesitz mit den besten Brauereien der Welt in Verbindung zu bringen. "Die Verbindungsaufnahme mit Hopfenanbaubetrieben bezieht sich nicht nur auf die Familienbetriebe hier in unserem Hinterhof", sagt Bryan Pierce, Chief Sales & Marketing Officer von YCH. "Viele der Pflanzer von NZ Hops sind aus dem gleichen Holz geschnitzt und beschäftigen sich seit mehreren Generationen mit dem Hopfenanbau. Die Leidenschaft für Hopfen liegt ihnen im Blut, genau wie es bei den Landwirten hier in Washington, Oregon und Idaho der Fall ist."Im Rahmen einer globalen Partnerschaft wird YCH ein bevorzugter Lieferant von NZ-Hops-Produkten in der ganzen Welt sein. "Unsere Farmen haben den besten Qualitätshopfen, der in Neuseeland angebaut wird, aber wir brauchten einen Partner, der uns helfen konnte, ihn in die Welt hinaus zu bringen. Es gibt keinen besseren Partner als Yakima Chief Hops, wenn es um globalen Zugang und Zuverlässigkeit geht", sagt Blair Stewart, NZ Hops General Manager Sales & Marketing.Die NZ-Hopfensorten in Form von T-90-Pellets werden ab sofort über YCH erhältlich sein. Nach der Ernte im Frühjahr 2023 plant YCH, die folgenden Sorten in ihrer patentierten Pelletform der Marke Cryo Hops® zu produzieren: Nelson Sauvin, Motueka, Wai-iti, Wakatu, Riwaka, und Nectaron®.Kunden von Yakima Chief Hops können die Sorten von NZ Hops über das regionale Verkaufsteam von YCH oder über ein Konto für gewerbliche Brauer unter www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/nz-hops-partnership beziehen.Yakima Chief HopsYCH ist ein globaler Hopfenlieferant, der sich zu 100 % im Besitz von Landwirten befindet und es sich zur Aufgabe gemacht hat, Brauereien mit familiengeführten Hopfenfarmen zusammenzubringen. Seit mehr als 30 Jahren sind wir mehr als nur ein Hopfenlieferant. Wir sind führend bei Innovation, Qualität und Kundendienst. Wir sind eine Ressource für Brauereien und bieten lösungsorientierte Produkte und branchenführende Forschung: https://www.yakimachief.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1016498/Yakima_Chief_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/erzeugergefuhrter-hopfenlieferant-und-neuseelandische-erzeugergenossenschaft-gehen-globale-partnerschaft-ein-301727806.htmlPressekontakt:Bryan Pierce,Chief Sales & Marketing Officer,Bryan.pierce@yakimachief.comOriginal-Content von: Yakima Chief Hops, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138485/5423709