Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach einem pechschwarzen Jahr 2022 sind Green Bonds sehr erfreulich ins neue Jahr gestartet, so Marcio da Costa, Senior Portfolio Manager SSA & Green Bonds bei der BANTLEON AG.Der "Bloomberg MSCI Global Green Bond Index" (währungsgesichert in EUR) sei im Januar bis dato um 3,80% gestiegen - fast doppelt so stark wie 1- bis 10-jährige EUR-Anleihen. Und die Bedingungen für einen Einstieg in das Segment seien derzeit angesichts der hohen laufenden Verzinsung, der ungebremst hohen Nachfrage und des geringen Greeniums günstig. Entsprechend seien auch die Perspektiven für das Jahr 2023 durchweg positiv. Im Fall des "BANTLEON Szenarios" sollte es Investoren sogar gelingen, einen bedeutenden Teil der Verluste aus dem Jahr 2022 aufzuholen. ...

