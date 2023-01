Der Software-Riese Microsoft baut sein Engagement bei OpenAI, dem Entwickler des Chatbots ChatGPT, kräftig aus. Der Windows-Konzern gab am Montag ein neues mehrjähriges "Multimilliarden-Dollar"-Investment bekannt, ohne eine genaue Summe zu nennen. An der Börse kommt der ChatGPT-Erfolg gut an, die Microsoft-Aktie legt weiter zu.Der Finanzdienst Bloomberg berichtete unter Berufung auf Insider, dass es um rund zehn Milliarden Dollar gehe. Das würde sich mit früheren Angaben der Nachrichten-Website ...

Den vollständigen Artikel lesen ...