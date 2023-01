DJ PTA-Adhoc: 2invest AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31.Dezember 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/23.01.2023/17:35) - Die 2invest AG (Frankfurt: 2INV; ISIN: DE000A3H3L44) hat ihr Geschäftsjahr 2022 (01.01.2022 bis 31.12.2022) mit einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von -17,4 Mio. EUR (Vorjahr: -1.9 Mio. EUR) sowie mit frei verfügbaren liquiden Mitteln (bestehend aus Kassen- und Bankbeständen zuzüglich liquider Wertpapiere) in Höhe von 12,7 Mio. EUR (Vorjahr: 37,8 Mio. EUR) per 31. Dezember 2022 abgeschlossen.

Das vorläufige Jahresergebnis beinhaltet sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 3.569 TEUR (Vorjahr 2.082 TEUR), diese im Wesentlichen bestehend aus Verkäufen von Wertpapieren in Höhe von 2.437 TEUR (Vorjahr 1.700 TEUR) und Zuschreibungen auf Wertpapiere in Höhe von 551 TEUR (Vorjahr 112 TEUR) sowie Personalaufwand in Höhe von 125 TEUR (Vorjahr: 158 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 623 TEUR (Vorjahr: 1.107 TEUR) und ein Finanzergebnis in Höhe von -20.245 TEUR (Vorjahr: in Höhe von -2.582 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen aus Währungsumrechnungen in Höhe von 184 TEUR (Vorjahr: 216 TEUR), Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 124 TEUR (Vorjahr: 226 TEUR), Buchhaltungs- und Prüfungskosten in Höhe von 81 TEUR (Vorjahr: 96 TEUR), Kosten der Kapitalmarktkommunikation in Höhe von 57 TEUR (Vorjahr: 143 TEUR), sowie Bankgebühren und Verwahrentgelt in Höhe von 68 TEUR (Vorjahr: 137 TEUR).

Das Finanzergebnis in Höhe von -20.245 TEUR (Vorjahr: -2.582 TEUR) setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens in Höhe von 21.495 TEUR (Vorjahr: 3.560 TEUR) sowie sonstige Zinsen und ähnliche Erträge in Höhe von 1.194 TEUR (Vorjahr: 978 TEUR).

Die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2022 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von 65.172 TEUR (31. Dezember 2021: 82.612 TEUR) aus.

Der Vorstand ging im Prognosebericht des Halbjahresabschlusses für das Jahr 2022 von einem Ergebnis zwischen -13 Mio. EUR bis -23 Mio. EUR aus. Diese Schätzung wurde mit dem vorläufigen Ergebnis von -17,4 Mio. EUR relativ im mittel eingehalten.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 23. Januar 2023 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Aussender: 2invest AG Adresse: Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 2480 E-Mail: info@2invest-ag.com Website: www.2invest-ag.com

ISIN(s): DE000A3H3L44 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

