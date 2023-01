Die Berichtssaison startete gemischt mit schlechten Zahlen von Procter & Gamble (WKN: 852062) sowie den US-Großbanken, dafür aber mit exzellenten Meldungen von Netflix (WKN: 552484). Doch welche Richtung schlägt der Markt am Dienstag ein, wenn Microsoft (WKN:870747) und Co. melden? Die Quartalssaison, in der Unternehmen diesmal ihre Gewinne für das vierte Quartal 2022 reporten, steht unter besonderer Beobachtung. Im Speziellen ist die Angst vor einer ...

