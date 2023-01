Halle/MZ (ots) -



Inzwischen aber zeigt sich immer deutlicher, dass die Konzepte der Vergangenheit für die Gegenwart und die Zukunft nicht mehr taugen. Deutschland, Europa und die Welt befinden sich in einem fundamentalen Wandel. Produktionsweisen werden grün, Arbeitsprozesse digital. Dass bei dieser Umwälzung Jobs verschwinden und anderswo neue entstehen, ist nicht nur unvermeidbar, sondern geradezu notwendig. Und es ist für viele Beschäftigte ein Glück, dass ausgerechnet in diesen Jahren der demografische Wandel voll auf den Arbeitsmarkt durchschlägt. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente, nahezu alle Firmen suchen händeringend nach Mitarbeitern. So günstig die Rahmenbedingungen für Einzelne sein mögen, so problematisch sind sie für die Gesellschaft.



