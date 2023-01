PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind am Montag freundlich in die neue Woche gestartet. Deutlich nach oben ging es vor allem am polnischen Aktienmarkt.

An der Warschauer Börse legte der Wig-20 um 1,63 Prozent zu auf 1923,15 Punkte. Für den breiter gefassten Wig ging es um 1,37 Prozent auf 61 619,86 Zähler hoch. Die zwei umsatzstärksten Werte waren Bank Pekao und PKO Bank mit Zuwächsen von 1,4 Prozent bzw. 0,5 Prozent.

Der Prager PX gewann 0,57 Prozent auf 1287,87 Punkte. Unter den Schwergewichten am tschechischen Aktienmarkt legten die CEZ -Papiere um 1,7 Prozent zu. Im Finanzbereich stiegen die Aktien der Komercni Banka um 0,7 Prozent, während die der Moneta Money Bank um 0,6 Prozent nachgaben.

In Budapest stieg der Bux um 0,73 Prozent auf 46 777,30 Einheiten und baute damit seinen Gewinn aus der vergangenen Woche von 0,7 Prozent weiter aus. Mit Abstand der umsatzstärkste Wert war erneut die Aktie der OTP Bank , die um 1,1 Prozent zulegte. Die Titel des Öl- und Gasunternehmens Mol verloren zugleich 0,5 Prozent.

In Moskau rückte der russische RTS-Index um 0,69 Prozent auf 998,69 Punkte vor./APA/ck/nas

