(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.01.2023 - Technologiewerte legten zum Wochenauftakt teils deutlich zu. Im deutschen Handel kletterten Varta und Aixtron deutlich. An der Wall Street ziehen unter anderem Rivian und Tesla kräftig an. Der DAX kletterte am Montag um 0,5 Prozent auf 15.102 Punkte. Hier ging es für Continental, Merck und Vonovia deutlich nach oben. Papiere von Symrise, Münchner Rück ...

