Bislang kann sich der Start an der Börse in das Jahr 2023 durchaus sehen lassen. Am Montag nimmt auch die Wall Street Fahrt auf, die großen Indizes legen deutlich zu. Doch die Bank of America warnt nun, dass die bisherige Berichtssaison enttäuschend ausgefallen sein und Anleger deshalb vorsichtig sein sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...