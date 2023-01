DJ Lagarde: Die EZB wird Zinsen deutlich und stetig erhöhen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde ihre Zinsen weiter "deutlich und stetig" erhöhen. Lagarde sagte beim Jahresempfang der Deutschen Börse laut veröffentlichtem Redetext: "In weniger als einem halben Jahr haben wir die EZB-Zinssätze um 250 Basispunkte angehoben, die schnellste Erhöhung in unserer Geschichte. Und wir haben deutlich gemacht, dass die EZB-Zinsen noch deutlich und stetig steigen müssen, um ein ausreichend restriktives Niveau zu erreichen, und dass sie so lange wie nötig auf diesem Niveau bleiben müssen."

Lagarde bekräftigte damit erneut die nach der EZB-Ratssitzung im Dezember eingenommene Haltung. Lagarde verwies darauf, dass die grundlegende Inflation weiter gestiegen sei. Daher sei es von entscheidender Bedeutung, dass sich Inflationsraten, die über dem 2-Prozent-Ziel der EZB lägen, nicht in der Wirtschaft festsetzten. "Wir müssen die Inflation zurückführen. Und wir werden dieses Ziel erreichen", betonte Lagarde.

Die werde "Kurs halten, um die rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu ihrem Ziel sicherzustellen.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2023 13:26 ET (18:26 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.