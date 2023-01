DJ PTA-Adhoc: Decheng Technology AG: Vorläufiges Ergebnis des Rumpf-Geschäftsjahres vom 18. Februar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta/23.01.2023/19:55) - Die Decheng Technology AG, Heidelberg, ISIN DE000A3MQRJ8 und ISIN DE000A3MQRK6, hat ihr Rumpf-Geschäftsjahr 2022 (18.02.2022 bis 31.12.2022) mit einem voraussichtlichen Verlust (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von TEUR 375 abgeschlossen.

Das vorläufige Jahresergebnis resultiert überwiegend aus sonstigen betrieblichen Erträgen von TEUR 6, Personalaufwand von TEUR 8 und sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 255 sowie einem Finanzergebnis in Höhe von TEUR -118.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 255 setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kapitalmarktkosten (TEUR 118), Abschluss- und Prüfungskosten (TEUR 65) sowie der Wertberichtigung von Forderungen im Zusammenhang mit Ausleihungen an die Tochterunternehmen in Hong Kong und China (TEUR 46).

Das Finanzergebnis in Höhe von TEUR -118 setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Zinserträgen aus Ausleihungen an die Tochterunternehmen in Hong Kong und China (TEUR 46), welche aufgrund des Kontrollverlustes vollständig wertberichtigt wurden, sowie Abschreibungen auf Wertpapieren des Umlaufvermögens von TEUR 160.

Die vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2022 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von rund TEUR 691 (17. Februar 2022: TEUR -470) aus.

Die im letzten Jahresabschluss veröffentlichte Prognose des Jahresfehlbetrages zwischen TEUR 150 und TEUR 200 für 2022 wurde aufgrund der Abschreibung von TEUR 160 der Wertpapiere des Umlaufvermögens auf den niedrigeren Stichtagskurs verfehlt. Die Prognose hinsichtlich der liquiden Mittel bzw. Wertpapiere von rd. EUR 1 Mio. wurde mit rd. TEUR 255 übertroffen.

Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses.

Der Vorstand

(Ende)

