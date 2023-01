Der starke Wochenstart an den US-Börsen mit deutlichen Gewinnen der Tech-Aktien spiegelt sich auch bei Apple wider. Der iPhone-Konzern zählt mit einem Plus von mehr als drei Prozent zu den stärksten Werten im Dow Jones. Neben den Corona-Lockerungen in China profitiert Apple auch von positiven Aussagen von Seiten der Analysten.Die zunehmende Wiedereröffnung in China macht den Anlegern Hoffnung, dass es in der Technologie- und Elektronikbranche wieder einen Aufschwung gebe. Morgan Stanley spricht ...

