München (ots) -Der SV Waldhof Mannheim feiert beim 3:1 in Duisburg den 1. Auswärtssieg in dieser Saison. Ausgegangen war eine Gelb-Rote Karte für Duisburgs Joshua Bitter in der 43. Minute, der sich nach Schiedsrichtermeinung zu sehr beschwerte. "Dann sollten wir aufhören mit Fußballspielen", wütete MSV-Trainer Ziegner: "Wir werden immer darauf hingewiesen, dass wir uns zügeln sollen und die Schiedsrichter respektieren sollen. Und hier sollen wir ruhig bleiben, das ist unmöglich." Bitter selbst hätte sich in der Situation "ein bisschen Feingefühl erhofft". Neben dem Schiri-Frust haderte Ziegner aber auch mit seinem eigenen Team: "Wir lagen 1:3 hinten und das auch verdient, aber das bedeutet nicht, dass man aufgeben muss." Ganz anders war die Stimmungslage beim Waldhof: "Geil. Endlich!", freute sich Trainer Neidhart: "Es ist wichtig, diese Spielstärke auf den Platz zu bekommen und das haben wir heute geschafft."MSV Duisburg - SV Waldhof Mannheim 1:3Der SV Waldhof Mannheim feiert den 1. Auswärtssieg der Saison und klettert damit in der Tabelle auf Rang 6, die Duisburger rutschen ab auf den 11. Platz. Für Aufregung sorgte dabei die Gelb-Rot für Duisburgs Joshua Bitter in der 43. Minute. Nach einem vermeintlichen Foulspiel ärgerte sich Bitter und kassierte dafür den Platzverweis.Duisburgs Trainer Torsten Ziegner: "Wir sollten uns jetzt nicht damit auseinandersetzen, was im Spiel nicht so gut lief. Sicher war das Spiel bis zur 43. Minute offen und ist dann ein Stück weit in eine Richtung gelenkt geworden. Das sind Dinge, die können wir nicht verändern. Ob der Schiedsrichter eine richtige oder falsche Entscheidung, sowas können wir nicht ändern. Damit müssen wir leben und arbeiten... Aber was mir nicht so gut gefallen hat: wir lagen 1:3 hinten und das auch verdient, aber das bedeutet nicht, dass man aufgeben muss." Zusammen mit Joshua Bitter bewertete er den Platzverweis. Bitter erklärte: "Ich will mich eigentlich gar nicht so lange damit aufhalten, dem Schiedsrichter eine Schuld zuzuweisen. Wir wollen uns damit beschaffen, was wir kontrollieren können. Dass ich da den Ball spiele, das sieht jeder und dass ich dann einen emotionalen Ausbruch habe, ist auch normal. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen Feingefühl erhofft." Ziegner ergänzte: "Ich finde es total komisch. Ich habe den Schiedsrichter in der Halbzeit gefragt, mit welcher Begründung er die Karte gegeben hat. Er sagte, dieses reklamieren und in den Boden schlagen ging ganz klar in seine Richtung. Aber das ist ja eine komplett andere Richtung... Der Schiedsrichter gibt mir mit, dass es eine klare Anweisung vom DFB gibt, sowas stärker zu ahnden, aber ganz ehrlich: wenn solche Entscheidungen inzwischen gegen unsere Spieler, unsere Verantwortlichen gegeben wird, dann sollten wir aufhören mit Fußballspielen. Dann sollten wir Schach spielen ohne Emotionen... Gar keine Emotionen mehr zeigen zu dürfen, das wird nicht funktionieren. Wir werden immer darauf hingewiesen, dass wir uns zügeln sollen und die Schiedsrichter respektieren sollen. Und hier sollen wir ruhig bleiben, das ist unmöglich."Das gesamte Gespräch mit beiden Akteuren: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aGcrenNJODZwZjZhZ2VxN0FpZnE3QT09Mannheims Trainer Christian Neidhart zum Auswärtssieg: "Ja, geil. Endlich. Ich habe es auch vorher gesagt: es ist gar nicht so wichtig, dass man vorher immer drüber redet. Es ist wichtig, diese Spielstärke auf den Platz zu bekommen und das haben wir heute geschafft." Zum Platzverweis gegen Duisburg: "Das ist halt einfach die Regel. Wir wissen, wenn du dich aufregst, dann ist es auch die Regel, dass er Gelb gibt. Das weiß der Spieler. Und wenn ich Gelb habe, dann darf ich es auch nicht machen. Auch wenn die Emotionen natürlich drin sind. Ich kann total verstehen, dass es ärgerlich ist."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bmlZNHIvWkE1bmQrM290RHoyN2EwQT09Thomas Pledl kehrte nach langer Verletzungspause und Vereinslosigkeit wieder zurück auf den Platz traf nach 737 Tagen erstmals wieder ins Tor: "Das hat einfach riesig Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen und das in so einem Stadion am Montag-Abend. Besser hätte ich es mir nicht wünschen können für mein Comeback."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MlJwa0JFSnFuMG1OR3NKbGtJM3g2dz09Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport:Dienstag, 24.01.2022Ab 18.45 Uhr: Borussia Dortmund II - VfL OsnabrückFreitag, 27.01.2022Ab 18.30 Uhr: SV Elversberg - Rot-Weiss EssenSamstag, 28.01.2022Ab 13.45 Uhr als Einzelspiel oder in der Konferenz: MSV Duisburg - VfL Osnabrück, SV Meppen - VfB Oldenburg, FC Erzgebirge Aue - SC Freiburg II, SC Verl - 1. FC Saarbrücken, SpVgg Bayreuth - FC Ingolstadt 04, Hallescher FC - FSV ZwickauSonntag, 29.01.2022Ab 12.45 Uhr: Viktoria Köln - SV Waldhof MannheimAb 13.45 Uhr: Borussia Dortmund II - SV Wehen WiesbadenMontag, 30.01.2022Ab 18.30 Uhr: TSV 1860 München - SG Dynamo Dresden