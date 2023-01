Auch in schweren Zeiten gibt es immer wieder Phasen, in denen es an der Börse ansehnlich in die Höhe geht. So war es auhc zu Beginn des neuen Jahres der Fall, doch zuletzt zeigte sich auch wieder eine gewisse Nervosität. Davon sind einige Einzeltitel mehr betroffen als andere.Immer mehr Zweifel scheint es rund um Tesla (US88160R1014) zu geben. Die Aktie des Unternehmens konnte sich dank allgemein guter Stimmung im Tech-Sektor am Freitag zwar um 4,77 Prozent auf 120,84 Euro verbessern. Hört man sich an den Märkten und im Netz ein wenig um, entsteht aber so ...

