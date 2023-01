Nun ist es offiziell: Microsoft hat eine Milliardeninvestition in OpenAI, den Entwickler der Künstlichen Intelligenz ChatGPT, bestätigt - und seine Pläne mit dem Unternehmen skizziert. Schon 2019 und 2021 hatte Microsoft in OpenAI investiert. Das Finanzportal Bloomberg hat Anfang dieses Jahres über eine weitere Investition in Milliardenhöhe berichtet - die Microsoft in seinem Unternehmensblog nun bestätigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...