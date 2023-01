The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2023ISIN NameIT0005140030 INTESA SANP.15/23 MTNUS89114QCF37 TORON.DOM.BK 20/23FLR MTNUS05947LAY48 BCO BRAD.CAY 20/23 REGSUS06406RAM97 BK NY MELLON 20/23DE000A1680W9 BERLIN, LAND LSA16/23A482AT0000A1AY87 ERSTE GP BNK 14-23MTN1378CH0023960328 NED.WATERSCH. 06-23 MTNCA68323ADL58 ONTARIO PROV. 16/23DE000DDA0QU4 DZ BANK IS.C178 19/23CH0232698719 ZUERCHER KT.BK 14-23XS0859367194 LIBANON 12/23 MTNDE000LB008P6 LBBW IHS 15/23XS1171541813 IBERDROLA INTL 15/23 MTNXS1935128956 IMMOFINANZ 19/23DE000BLB4V24 BAY.LDSBK.IS. 17/23US025816BT56 AMER. EXPRESS 2023 FLRUS025816BS73 AMER. EXPRESS 2023US24422ERT81 DEERE -JOHN- CAP. 12/23XS1079320203 COMPASS GROUP 14/23 MTN