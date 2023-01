The following instruments on XETRA do have their first trading 24.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.01.2023Aktien1 IT0005525347 Magis S.p.A.2 TH0363010R10 Precious Shipping PCL NVDR3 TH0363010Z10 Precious Shipping PCL4 US44330E1082 Huabao International Holdings Ltd. ADR5 US54303R1014 Longfor Group Holdings Ltd. ADR6 CA85524N1078 Starbucks Corp. CDR7 CA92347P1036 Verizon Communications Inc. CDR8 KYG6096M1143 Aptorum Group Ltd.9 US15130G7097 Cemtrex Inc.10 US47010C7065 Jaguar Health Inc.11 US67401P4054 Oaktree Specialty Lending Corp.12 US82621J2042 Sientra Inc.13 CA83085J3001 Sky Gold Corp.Anleihen/ETF1 XS2580269426 Serbien, Republik2 XS2580270275 Serbien, Republik3 XS2579483822 Bulgarien, Republik4 DE000DD5A168 DZ BANK AG5 DE000DD5A150 DZ BANK AG6 US219868CG98 Corporación Andina de Fomento7 FR001400FBN9 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]8 DE000HLB4215 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB7CC2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB7CB4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 US91282CGK18 United States of America12 LU2555926455 Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)13 LU2555926372 Ossiam Shiller Barclays CAPE Global Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD)