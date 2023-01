Ab heute geht die sehr wichtige Berichtssaison der letzten Quartalszahlen so richtig los. Wie schlägt sich der DAX im Vorfeld und worauf gilt es heute für Anleger unbedingt zu achten? Am Dienstag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut höher starten. Vor wichtigen Konjunkturdaten und Firmenbilanzen hatten sich die Anleger zu Wochenbeginn nur vorsichtig vorgewagt. Der deutsche Leitindex war am Montag 0,5 Prozent fester ...

Den vollständigen Artikel lesen ...