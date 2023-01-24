BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 181 (184) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR EON AUF 12,00 (12,50) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ SE AUF 233,80 (212,90) EUR - 'NEUTRAL'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 25,50 (24) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 387,10 (316) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 53 (52) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR COMMERZBANK AUF 11 (10,70) EUR - 'NEUTRAL'UBS SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 49 (53) EUR - 'NEUTRAL' DAVY HEBT DS SMITH AUF 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 8 (7,50) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ERICSSON AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 50 (68) SEKGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 105 (106) CHF - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,70 (5,10) EUR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
COMMERZBANK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de