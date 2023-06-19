BARCLAYS SENKT 1&1 AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 13 (28) EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,60 (3) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT UNITED INTERNET AUF 'EQUAL WEIGHT'(OVERWEIGHT) - ZIEL 16(35) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 68 (60) EUR - 'BUY'HSBC SENKT BASF AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 46 (57) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 115 (112) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 415 (480) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 470 (500) EUR - 'BUY' BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1115 (1150) PENCE - 'MARKET-PERFORM'HSBC HEBT FEVERTREE DRINKS AUF 'BUY' - ZIEL 1600 PENCEHSBC HEBT FIRSTGROUP AUF 'BUY' - ZIEL 155 PENCEHSBC HEBT MIDWICH GROUP AUF 'BUY' - ZIEL 545 PENCEJEFFERIES HEBT ESSITY AUF 'HOLD' ...Den vollständigen Artikel lesen ...