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WKN: 716563 | ISIN: DE0007165631 | Ticker-Symbol: SRT3
Xetra
19.06.23
09:41 Uhr
306,20 Euro
-49,30
-13,87 %
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
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TecDAX
DAX
1-Jahres-Chart
SARTORIUS AG VZ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SARTORIUS AG VZ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
306,70306,9009:56
306,90307,1009:56
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BEIERSDORF
BEIERSDORF AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BEIERSDORF AG122,50+1,62 %
EASYJET PLC6,000+1,21 %
FRAPORT AG49,860+3,62 %
SARTORIUS AG VZ306,20-13,87 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.