Neue Vertriebsleiterin für Versicherungen, Pensions- und Versorgungseinrichtungen bei Golding München, 24. Januar 2023 - Wiebke Kuhne ist die neue Leiterin des institutionellen Vertriebsteams für die Kundensegmente Versicherungen, Pensions- und Versorgungseinrichtungen bei Golding Capital Partners, einem der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments. Die gebürtige Bremerhavenerin ist seit 2012 bei Golding im Sales tätig und hat rund 20 Jahre Erfahrung in der Beratung und Betreuung institutioneller und semi-professioneller Kunden. Sie folgt damit auf Marco Sedlmayr. Darüber hinaus konnte Golding bereits im Dezember 2022 einen weiteren Vertriebsprofi für das Kundensegment verpflichten. Der von Mercer kommende Andreas Breme verstärkt als Director das Team, das in den kommenden Monaten weiter personell ausgebaut wird. Wiebke Kuhne betreut seit mehr als zehn Jahren institutionelle Investoren bei Golding und war zuletzt insbesondere für berufsständische Versorgungswerke in Deutschland zuständig. Zuvor war sie zehn Jahre bei der UniCredit Group beschäftigt und verantwortete dort die Betreuung vermögender Privatkunden. Sie verfügt über einen Hochschulabschluss in BWL mit Schwerpunkt Bank- und Finanzmanagement. "Um die individuellen Ziele institutioneller Kunden bezüglich ihrer Kapitalanlagen zu erfüllen, erfordert es ein tiefes Verständnis der spezifischen Anforderungen und Regularien unserer Investoren sowie herausragende Kenntnisse zu den Trends und Entwicklungen auf dem Anlagemarkt. Dank ihrer langjährigen Erfahrung und Expertise ist Wiebke Kuhne für diese Aufgabe hervorragend geeignet. Es spricht für die große Expertise im Team, dass wir diese Schlüsselposition intern besetzen können", so Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer bei Golding. "Ich freue mich auf die spannenden Aufgaben zusammen mit meinem Team. 2023 wird das Marktumfeld gewiss nicht minder herausfordernd sein. Wir wollen uns persönlich, eng und individuell mit unseren Investoren abstimmen, um die besten maßgeschneiderten Lösungen zu erarbeiten. Dabei geht es um langfristige, strategische Risiko-Rendite-Profile, aber natürlich auch um agile Reaktionen auf neue Marktgegebenheiten", sagt Wiebke Kuhne zu ihrer neuen Position als Vertriebsleiterin. Mit der Anstellung von Andreas Breme im vergangenen Dezember wird die Kompetenz im Investorensegment der Versicherungen, Pensions- und Versorgungseinrichtungen zusätzlich verstärkt. Der 38-Jährige widmet sich als Director Institutional Clients primär der Betreuung von Versicherungen und Versorgungswerken. Zuvor war Breme 13 Jahre als Investment Consultant bei Mercer tätig. Der studierte Finanzmathematiker ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA). Link zum Pressefoto von Wiebke Kuhne Über Golding Capital Partners GmbH Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset-Manager in Europa für Alternative Investments mit Fokus auf die Anlageklassen Infrastruktur, Private Credit, Private Equity, Secondaries und Impact. Mit einem Team von mehr als 180 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, New York, Tokio und Zürich unterstützt Golding Capital Partners institutionelle und professionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 13 Milliarden Euro. Zu den rund 230 Investoren zählen Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Seit 2013 ist Golding Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (UN PRI) und seit 2021 Unterstützer der Task Force on Climate-related Finance Disclosures (TCFD).

Weitere Informationen Golding Capital Partners GmbH PB3C GmbH Susanne Stolzenburg Johannes Braun Director, Head of Marketing & Communications PR Director Real Assets T +49 (0) 89 419 997 553 T +49 (0) 30 726276 1544 stolzenburg@goldingcapital.com braun@pb3c.com

