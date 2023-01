Vor einigen Wochen verließ die Valneva Aktie ihren charttechnischen Abwärtstrend - allerdings nicht mit einer "krachenden" Kursrallye, sondern reichlich langweilig in einer Seitwärtsbewegung. An diesem Trend hat sich seitdem wenig geändert. Bei der Valneva Aktie wartet man an der Börse weiter auf den Ausbruch aus der nun seit Mitte Oktober anhaltenden ...

