HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 12,50 auf 12,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer weiter robusten Entwicklung und langfristigen Wachstumschancen in den beiden Kerngeschäften des Versorgers aus, dem Netzgeschäft und dem Bereich Kundenlösungen. Eon sei nach wie vor unterbewertet. Die Risiken im Zusammenhang mit der Energiekrise seien aber relativ gut im Kurs abgebildet. Das Papier ist einer seiner "Top-Picks" im europäischen Versorgersektor./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

