FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VIVO CANNABIS INC. 23Q CA92845J1049
AB/FROM ONWARDS 24.01.2023 09:11 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VIVO CANNABIS INC. 23Q CA92845J1049
AB/FROM ONWARDS 24.01.2023 09:11 CET
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