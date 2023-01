Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während in China das Jahr des Hasen eingeläutet wird und die Märkte deshalb die ganze Woche geschlossen bleiben, steht in Europa die Besinnung auf die Zinserhöhung der EZB im Mittelpunkt des Marktgeschehens, so die Analysten der Helaba.Ein Zinsschritt von 50 Basispunkten in der kommenden Woche sei zu erwarten und weitgehend eingepreist. Die Fantasie, dass danach weniger große Zinsschritte folgen würden, sei zuletzt wieder verflogen. So seien auch gestern die Kurse am Rentenmarkt gedrückt geblieben, während sich der Euro gut habe behaupten können. ...

