Original-Research: Cherry AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Cherry AG



Unternehmen: Cherry AG

ISIN: DE000A3CRRN9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.01.2023

Kursziel: 16,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato; Sebastian Weidhüner



Cherry stärkt Wettbewerbsposition durch Akquisition im Gaming-Segment und dürfte von einer breiteren Produktpalette profitieren



Cherry hat am Dienstag das Closing der Übernahme des

E-Sports-Equipment-Herstellers Xtrfy vermeldet. Zuvor war bereits im Dezember die Einigung zur Transaktion verlautbart worden. Mit der Akquisition stärkt Cherry u.E. seine Wettbewerbsposition im Markt für E-Gaming und treibt damit die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten weiter voran.



Akquisition stellt Geschäftsaktivitäten auf breitere Basis: Xtrfy ist ein Spezialist für E-Gaming-Mäuse und -Tastaturen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Mousepads sowie weitere Gaming-Peripherals v.a. an Endkunden in Europa und bedient dabei das Premium-Segment. Aufgrund eines z.T. komplementären Produktportfolios und des adressierten Premium-Segments stellt die Akquisition u.E. eine sinnvolle Erweiterung der Geschäftsaktivitäten von Cherry dar. So erzielt Xtrfy aktuell rund 50% des Umsatzes mit Gaming-Mäusen, während Cherrys Portfolio in diesem Bereich auf Tastaturen fokussiert ist. Zudem erwirtschaftet das schwedische Unternehmen mithilfe des eigenen Webshops mehr als 50% des Umsatzes im B2C-Segment, während der B2C-Anteil von Cherry 2021 bei 25% lag. Der Umsatzanteil mit europäischen Kunden soll in 2022 bei ca. 50% liegen, Cherry erzielte außerhalb Deutschlands 2021 indes nur ca. 1% seiner Erlöse in Europa.

Übernahme erfolgt auf Basis einer marktüblichen Bewertung: Laut Vorstand wird die Gesellschaft 2022 vrs. einen Umsatz von 7,0 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge erzielen, die mit Cherrys Guidance für 2022 vergleichbar ist (13-15%). Mit einem Equity Value von 5,0 Mio. Euro zzgl. rund 2,0 Mio. Euro Nettoschulden (EV/EBITDA 2022e: 7,1x) ist die Akquisition u.E. angemessen bepreist.



Synergieeffekte dürften Wettbewerbsposition stärken: Zukünftig sollen sukzessive alle Gaming-Tastaturen Xtrfys, von denen bisher nur die sog. "Configurator-Keyboards" mit Cherry-Switches ausgestattet sind (MONe: 10% des Tastaturumsatzes), mit Schaltern von Cherry bestückt werden. Außerdem dürfte der Konzern von der bereits etablierten Webshop-Infrastruktur der neuen Tochtergesellschaft profitieren, um seine eigene ECommerce-Offensive voranzutreiben. Hierdurch sollten Synergieeffekte entstehen, die sich zukünftig entsprechend in einer verbesserten Profitabilität niederschlagen.

Gaming-Segment in H1 noch Gegenwind ausgesetzt: Im laufenden Jahr dürfte der Gaming-Bereich von Cherry u.E. noch von zurückhaltenden Konsumentenausgaben u.a. aufgrund der hohen Inflation geprägt sein (MONe Umsatz H1/23: +4,5% yoy). Erst ab der zweiten Jahreshälfte (MONe H2/23: +12,9% yoy) dürfte Cherry an die historischen Wachstumsraten anknüpfen (Erlöse 2018-2021: +17,8% p.a.). Aufgrund eines höheren Umsatzanstiegs im Segment Professional (MONe 2023: 13,5% yoy) dürfte sich im Gesamtjahr der nachteilige Produktmix somit zunächst noch in Form von einer EBITDA-Marge unterhalb des historischen Niveaus fortsetzen (Mittelwert 2018-2021: 24,4%).



Fazit: Mit der u.E. sinnvollen Akquisition von Xtrfy stärkt Cherry seine Wettbewerbsposition im Gaming-Segment. Nach Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 16,00 Euro (zuvor: 15,00 Euro).







