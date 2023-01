Nissan plant laut seinem CEO Makoto Uchida eine Investition in Höhe von 250 Millionen US-Dollar in sein Motorenwerk in Decherd im US-Bundestaat Tennessee, um die Elektrifizierung seiner Produktpalette zu unterstützen. Damit soll offenbar die Produktion von E-Motoren in den USA gesteigert werden. Die Investition selbst kündigte Nissan-Chef Uchida gegenüber der "Automotive News" an. Nähere Details zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...