Nvidia: Gehebelte Renditechancen mit (Turbo)-Calls

Laut einer im BNP Paribas-Newsletter "dailyAktien" veröffentlichten Analyse vollzog die Nvidia-Aktie (ISIN: US67066G1040) einen wichtigen Schritt zur Bodenbildung. Hier die Analyse:

"Rückblick: Die Nvidia-Aktie startete nach dem Allzeithoch bei 346,44 USD aus dem November 2021 zu einer starken Abwärtsbewegung, welche die Aktie auf ein Tief bei 108,13 USD. Bereits mit dem Tief aus Juli 2022 setzte eine Bodenbildung in Form einer inversen SKS ein. Gestern brach der Wert über die Nackenlinie in dieser Bodenformation aus. Er durchbrach dabei auch seinen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, blieb aber noch am Widerstandsbereich zwischen 192,74 USD und 193,56 USD hängen.

Charttechnischer Ausblick: Mit dem gestrigen Anstieg ist die Nvidia-Aktie einen ersten wichtigen Schritt zu, erfolgreichen Abschluss einer mehrmonatigen Bodenbildung gegangen. Die Aktie muss aber den gestrigen Ausbruch noch bestätigen. Gelingt dies, ergäbe sich ein mittelfristiges Ziel bei rechnerischen 327,87 USD. Allerdings ist die Gefahr, dass der gestrige Ausbruch ein Fehlausbruch wird, hoch, solange die Aktie nicht über den Bereich zwischen 192,74 und 193,56 USD ausgebrochen ist. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 149,96 USD und 138,84 USD kommen. Ein Rückfall unter 178,73 USD wäre ein Hinweis auf eine solche Abwärtsbewegung."

Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 190,60 USD notierte, die Hürden überwinden und ihren Anstieg zumindest auf 210 USD fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 200 USD

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Nvidia-Aktie mit Basispreis bei 200 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PH9S1J7, Bewertungstag 17.3.23, wurde bei der Nvidia-Kursindikation von 190,60 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,086 USD mit 1,05 - 1,07 Euro gehandelt.

Kann die Nvidia-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 210 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,48 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 172,34 USD

Der Société Générale-Open End Turbo-Call auf die Nvidia-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 172,34 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SQ7S2F0, wurde beim Nvidia-Kurs von 190,60 USD mit 1,76 - 1,78 Euro quotiert.

Beim Nvidia-Aktienkurs von 210 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 3,46 Euro (+94 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Nvidia-Aktien oder von Hebelprodukten auf Nvidia-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de