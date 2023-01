Im Rahmen einer Sektorstudie behandeln die Analysten der Deutschen Bank auch die Papiere der Lufthansa. Im Sektor sind die Kurse der Fluggesellschaften in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. Im Schnitt liegt das Plus bei 20 Prozent seit Mitte Dezember. Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Zeitraum fast 25 Prozent gewonnen. Investoren zeigen sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...