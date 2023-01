Die Netfonds AG übernimmt die Mehrheit an der VB Select AG. Über eine Sachkapitalerhöhung wird sich die Beteiligung des Hamburger Unternehmens an VB Select von 1 Prozent auf 50,1 Prozent erhöhen. "Mit der Sachkapitalerhöhung setzen die Netfonds AG und VB Select AG die am 01.07.2022 angekündigte Transaktion um", melden die Hanseaten am Dienstag. Im ...

