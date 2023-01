In der vergangenen Woche hat OHB einen Kapitalmarkttag organisiert. Dabei gab es detaillierte Einblicke in die Entwicklung der verschiedenen Bereiche. Die Analysten von Pareto Securities sehen sich nach der Veranstaltung in ihrer Überzeugung gestützt, dass OHB am Anfang eines langes Wachstumspfades steht. Infrastruktur im Weltall wird immer wichtiger. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...