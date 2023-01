Linz (www.anleihencheck.de) - Der Leitzins für Norwegen wurde von der Norges Bank im Januar bei 2,75% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Jedoch sei ein weiterer Schritt im März in Aussicht gestellt worden. Sollte es also in Norwegen zu keiner Überraschung in Sachen Inflation und Wirtschaft kommen, sehe die Norges Bank den Peak bei den Leitzinsen bei 3,00%. Diese Umstände sollten allerdings vom Markt bereits eingepreist sein und damit die Aussichten für die Norwegische Krone (NOK) nicht belasten. Der Wechselkurs für EUR/NOK werde sich wahrscheinlich in der nächsten Zeit zwischen 10,6000 und 10,8000 bewegen. (24.01.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...